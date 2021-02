Silvio Proto droomt van een speciale missie in het voetbal: "Het is een machowereld"

Eind januari beëindigde Silvio Proto in onderling overleg zijn contract bij Lazio. Hij leek nog even te zoeken naar een nieuw avontuur, maar besloot dan toch om zijn voetbalschoenen definitief aan de haak te hangen. Het clubicoon van RSCA heeft nu ook een doel gevonden in zijn nieuw leven: jeugd.

De inmiddels 37-jarige doelman stond in totaal maar liefst 21 jaar onder de lat bij La Louvière, Anderlecht, Beerschot, KV Oostende, Olympiakos en Lazio Roma. Toch vertelt de ex-doelman in Het Nieuwsblad dat hij opgelucht is nu hij het voetbal heeft verlaten: “Het is een machowereld.”

De voormalige Rode Duivel ziet dat heel wat jonge voetballers wegens een te kort aan mentale wilskracht niet doorbreken in het moeilijke wereldje van het voetbal. De youngsters moeten zich op piepjonge leeftijd mentaal zeer sterk tonen, willen ze doorbreken op het hoogste niveau. Een hevige strijd, maar Silvio Proto wil in de toekomst jeugdspelers proberen te begeleiden: "Het is niet zo simpel hoor. Profvoetballers moeten zich altijd sterker voordoen dan dat ze zijn. Ik deed altijd alsof ik alles kon", klonk het.