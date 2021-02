Waasland-Beveren op twee punten van Moeskroen: Kunnen ze ook dit jaar weer het behoud verzekeren?

De strijd om de plaatsen in POI en -II is op dit moment nog razend spannend, maar ook onderaan het klassement zal het nagelbijten zijn tot op de laatste speeldag. De onderste drie ploegen in de stand staan op drie punten van elkaar en slechts één van die drie zal rechtstreeks in 1A blijven.

Wat waren ze gelukkig gisterenavond op de Freethiel toen het laatste fluitsignaal weerklonk. Eindelijk pakten de Waaslanders nog eens de drie punten na een erbarmelijke reeks van tien wedstrijden zonder overwinning in de competitie. Waasland-Beveren wipte door hun overwinning meteen ook over Cercle Brugge in de stand naar de zeventiende plaats en staat nu op slechts twee punten van Moeskroen die op de "veilige" zestiende plaats staan. Weten ze ook dit jaar de degradatie weer in extremis af te wenden op de Freethiel? Het zal dan toch nog een pak beter moeten bij de Waaslanders aangezien ze er met enkel de overwinning tegen Eupen niet gaan komen. Defensieve problemen Vooral defensief zal het nog beter moeten aangezien ze op dit moment de slechtste verdediging uit de competitie hebben. Met 56 tegendoelpunten in 27 wedstrijden slikt Waasland-Beveren gemiddeld meer iets meer dan twee doelpunten per wedstrijd wat simpelweg teveel is. Wanneer we dat cijfer vergelijken met de rechtstreekse concurrenten zien we dat de mannen van Beveren-coach Nicky Hayen dit seizoen elf doelpunten meer pakten dan Cercle Brugge en zelfs vijftien meer dan Moeskroen. Aanvalstrio Op aanvallend gebied doen de Waaslanders het dan weer wel beter dan hun concurrenten. Met 33 doelpunten dit seizoen scoorden ze er drie meer dan Cercle en maar liefst tien meer dan Moeskroen. Het lijkt er dus op dat er wel degelijk scorend vermogen in de ploeg aanwezig is. Zo scoorden Frey, Heymans en Koita bijvoorbeeld ieders zeven doelpunten. Programma Wanneer we naar het programma kijken van Waasland-Beveren is er meteen één ding dat opvalt, namelijk de wedstrijd tegen rechtstreekse concurrent Cercle Brugge op 27 februari. Die partij wordt mogelijk nog interessanter voor de Waaslanders afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd Moeskroen - Cercle Brugge dat komende zaterdag gespeeld wordt. Voor de rest liggen er nog kansen op de drie punten in de wedstrijden thuis tegen STVV en KV Kortrijk, maar het zal in ieder geval weer een dubbeltje op zijn kant worden voor Waasland-Beveren dit seizoen al zijn ze spelen tegen de degradatie ondertussen al wel gewend op de Freethiel. Mogelijke scenario's: 1. Waasland Beveren eindigt zestiende of hoger = Waasland-Beveren blijft sowieso in 1A 2. Waasland Beveren eindigt zeventiende = Heen- en terugwedstrijd spelen tegen de tweede uit 1B voor een plekje in 1A in het seizoen 2021/22 3. Waasland Beveren eindigt achttiende = rechtstreekse degradatie naar 1B Bekijk hier het resterende programma van Waasland-Beveren in de reguliere competitie: 20/02: WB - Charleroi 27/02: Cercle Brugge - WB 06/03: WB - Beerschot 20/03: WB - STVV 03/04: Oostende - WB 10/04: WB - KV Kortrijk 17/04: OHL -WB