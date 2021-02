Refaelov zet zijn teamgenoten op scherp voor de terugwedstrijd: "Ik verwacht van hen een betere prestatie!"

Lior Refaelov mocht zich terecht tot matchwinnaar kronen maar dit stond in schril contract met zijn gemoed na de wedstrijd.

"Als je drie doelpunten thuis maakt op dit niveau is dit normaal altijd genoeg maar als je achteraan niet alles gesloten en goed georganiseerd houdt en discipline toont tja. Dat is er nu eenmaal gebeurd. Bij de 3-3 krijgen we nog twee goede kansen waar we normaal op voorsprong moeten komen. Maar geluk was niet aan onze kant vandaag." Een zichtbaar teleurgestelde Refaelov ondanks zijn aandeel in de drie doelpunten van Antwerp.

Ik verwacht van mijn teamgenoten een betere prestatie!

Antwerp verliest de wedstrijd mede door drie individuele fouten (Seck & De Laet die een penalty creëerden en Beiranvand die de bal gemakkelijk lost: "Ik wil de schuld niet leggen bij mijn teamgenoten maar ik verwacht wel een betere prestatie dan wat ze vandaag hebben getoond. Om de volgende ronde te bereiken moet iedereen op zijn best zijn. Spijtig genoeg was dat vandaag niet het geval.

Dat moet gewoon beter!

Refaelov is scherp voor zijn teamgenoten maar met reden. Hij wil zich kwalificeren voor de volgende ronde: "Iedereen heeft natuurlijk zijn best gedaan maar we winnen en verliezen als een team. We kijken uit naar volgende week. Het zal moeilijker worden dan deze wedstrijd. Maar in voetbal kan alles gebeuren. We moeten gewoon vertrouwen hebben al zijn we teleurgesteld vandaag want we komen driemaal op voorsprong. Dat moet gewoon beter!"