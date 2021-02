Ook dribbelkont Waasland-Beveren volgt Clement: "Ik vind dat de refs ons beter kunnen beschermen"

Philippe Clement deed al een oproep aan de scheidsrechters om al de fouten op Noa Lang niet zomaar door de vingers te zien. Het is een kwalijke praktijk om de meest creatieve spelers zo onder controle te krijgen. Ook Aboubakary Koita van Waasland-Beveren kan erover meespreken.

Tegen Moeskroen werd hij letterlijk van het veld getrapt. “Soms moeten tegenstanders fouten maken om me af te stoppen. Dat is mijn stijl. Of dat mijn eergevoel streelt? Natuurlijk. Maar het doet vooral pijn. Ik probeer het me niet aan te trekken. Al is het soms moeilijk rustig te blijven. Zeker als je vier keer op korte tijd wordt aangetrapt", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ook hij zou wel wat meer bescherming van de scheidsrechters kunnen gebruiken. “Wie ben ik om daarover uitspraken te doen? Maar persoonlijk vind ik wel dat ze ons beter kunnen beschermen. Hoe? Door sneller fouten te fluiten, een waarschuwing te geven of meteen een gele kaart te trekken.”