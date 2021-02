Sambi Lokonga beseft ook dat hij er meer kan uithalen: "Ik heb op dat gebied al veel progressie gemaakt. Maar nog niet genoeg"

Het is een jongen met zoveel talent, maar soms heb je de indruk dat het er niet helemaal uitkomt. Sambi Lokonga kan veel met zijn voeten, maar zit het ook in hem om een echte winnaar te worden? Hij weet dat het een werkpunt is.

In de wedstrijd tegen Cercle Brugge bijvoorbeeld. Dan verwacht je van de kapitein dat hij eens aan de boom gaat schudden, maar dat gebeurde niet. "Als je mijn jeugdtrainers zou vragen, gaan ze zeggen dat ik wat dat betreft al veel progressie heb geboekt. Maar nog niet voldoende", geeft Sambi toe in HLN. "Ik praat daar vaak over met Ellen, onze mental coach. Zij zegt ook: 'Jij kunt de fysionomie van een wedstrijd veranderen, maar het moet uit jezelf komen'."

Al vraagt hij ook wat tijd. "Vous savez... Toen ik vorig seizoen na mijn knieblessure weer in de ploeg kwam, had ik amper vijf wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. Maar de mensen verwachtten wél meteen dat ik de patron van de ploeg zou worden. Nu, in mijn twééde jaar, word ik kapitein gemaakt en moet ik de wedstrijden beslissen... Ik bedoel..."