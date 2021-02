Emmanuel Dennis is niet tevreden bij FC Köln: "Maar in België waren veel matchen saai"

Emmanuel Dennis flirtte vorige zomer met een overgang naar de Premier League, maar uiteindelijk werd het een Duitse huurdeal met FC Köln.

Tevreden is Emmanuel Dennis niet, al is dat in de eerste plaats vooral over zichzelf. “Ik ben niet tevreden met mijn prestaties”, zegt Dennis aan Het Nieuwsblad. “Ik kan absoluut meer dan ik tot hiertoe heb laten zien. Ik moet geduldig zijn, positief blijven en hard blijven werken. Soms loopt het in voetbal niet zoals je het wenst. In het leven is dat ook zo. Maar ik blijf positief.”

Een deal met West Bromwich Albion leek hem naar de Premier League te brengen, maar uiteindelijk werd het toch wat anders: FC Köln plaatst. Minder dan Club Brugge? “Bro, ik geloof niet in een stap terug in het voetbal. Belangrijk is dat je spelvreugde vindt en speelt. Natuurlijk volg ik Club nog in de Europa League. Het is knap wat ze doen, maar ik zit nu bij een andere club en ik kan hier ook gelukkig zijn.”

“De Bundesliga is een opwindende competitie. In België waren veel matchen saai. Club Brugge is top, maar de andere teams stelden zich daar helemaal op in. In Duitsland is dat niet zo. Elke ploeg gaat altijd voluit, zelfs wanneer ze tegen Bayern of Dortmund spelen. Dat heeft indruk op mij gemaakt. Hier wordt altijd positief gevoetbald.”

Wat er in de volgende mercato zal gebeuren, daar is Dennis nog niet mee bezig. “Over wat er in de zomer gebeurt, breek ik me het hoofd nog niet. Ik denk altijd aan het hier en nu en aan de volgende wedstrijd.”