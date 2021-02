Vervanger voor Tissoudali bij Beerschot: "Ik ben klaar om die creatieve taak op mij te nemen"

Bij Beerschot is het de laatste weken allemaal heel wat minder spectaculair. De creativiteit van Tarik Tissoudali wordt duidelijk gemist. Is er een vervanger? Loris Brogno werpt zich op als kandidaat.

Brogno is verlost van zijn blessure en zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen als vervanger van de naar Gent vertrokken Tissoudali. “We waren goeie maatjes”, vertelt Brogno in GvA. “En misschien ook wel gelijkaardige types. Creatieve en onvoorspel­bare voetballers die goed tussen de lijnen kunnen lopen, kansen creëren en doelpunten kunnen maken."

"Na het vertrek van ­Tissoudali missen we dat in de ploeg. De laatste weken moesten we het vooral hebben van onze strijdlust. Ik weet dat ik klaar ben om de komende weken die ­creatieve taak op mij te nemen.”

Al vraagt Will Still wel nog meer van hem. "Als hij zegt dat ik moet groeien en matuurder worden, dan zal dat wel kloppen. Ik zie het als een compliment. Als ik hier op mijn ­limiet zat, dan zou hij niet zoveel aandacht aan mij besteden. Hij wil me naar een hoger niveau pushen.”