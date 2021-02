Ook onder Vercauteren blijft hij belangrijk: "Vooral in defensief opzicht nu"

Het moet toch even slikken geweest zijn voor Pieter Gerkens toen hij hoorde dat Frank Vercauteren zijn nieuwe coach zou worden bij Antwerp. Bij Anderlecht had die hem opzijgeschoven. Maar intussen is duidelijk dat ook Vercauteren hem goed kan gebruiken.

Leko gebruikte hem als infiltrerende middenvelder, maar dat gebeurt nu iets minder. “In het offensieve voetbal van Leko kwam ik iets beter tot mijn recht, maar in het huidige omschakelvoetbal toonde ik, met mijn loopvermogen, ook al mijn waarde. Als ploeg hebben we minder de bal, waardoor ik minder in de kijker loop. Ik draag vooral in defensief opzicht de grootste steen bij", lacht hij in GvA.

Gerkens is populair bij de Antwerp-fans, die zijn inzet kunnen appreciëren. "Ach, ik vind mijn weg wel, en de coach is er tevreden over. Anders zou ik niet blijven staan.”