Gehavend Club Brugge rekent tegen OHL op 19-jarige debutant

Maandagavond zal speeldag 28 afgesloten worden met het duel tussen Club Brugge en OHL. De competitieleider maakte zijn selectie bekend met daarin heel wat afwezigen, maar ook een grote verrassing. De jonge Daniel Perez zit voor een eerste keer in de selectie.

Club Brugge was eerder deze week slachtoffer van een corona-uitbraak waardoor er ook in het Jan Breydelstadion niet gerekend kan worden op de diensten van Noa Lang, Hans Vanaken Mats Rits, Stefano Denswil en Matej Mitrovic. Er is ook goed nieuws. Eduard Sobol was geschorst tegen Dinamo Kiev en keert nu dus terug in de selectie. Ook Tatith Chong die Europees niet is ingeschreven is er opnieuw bij.

Toch ook één grote verrassing: Daniel Perez zit voor een eerste keer in de Brugse selectie. De 19-jarige Venezolaan kwam afgelopen wintermercato over van Metropolitanos FC, maar moest eerst speelminuten verzamelen bij Club NXT. Vorige week scoorde hij op zijn debuut al na vier minuten tegen leider Union. Nu krijgt hij meteen zijn kans in de hoofdmacht.