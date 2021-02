Peter Maes was tevreden met een punt van zijn STVV op Antwerp

Peter Maes was tevreden dat zijn STVV er in slaagde om een punt te pakken op Antwerp. Al had het volgens hem wel meer kunnen en mogen zijn.

Het was een tevreden Peter Maes na de wedstrijd tegen Antwerp: "Ik ben tevreden met een punt vandaag en ook de manier waarop. We hebben vandaag op geen enkel moment echt in de problemen gekomen. Onze opbouw was goed verzorgd. We wisten dat het een zware wedstrijd ging worden want Antwerp speelt altijd goed georganiseerd. Lamkel Zé en Gerkens hebben we veel laten lopen maar zonder dat ze echt gevaarlijk waren. Onze spitsen daartegenover stonden op een eiland en we creëerden zelf te weinig. Al was ik tevreden dat we de 2de helft toch naar ons toe trokken.

Peter Maes kwam nog eens terug op de afgekeurde goal van Lavalée: "Ik heb ondertussen de beelden al vijfmaal herbekeken en dat maakt de frustratie nog groter. Het was eerder een fout op Caufriez dan één op Seck. Volgens mij had het doelpunt altijd goedgekeurd moeten worden. Ik snap niet dat de VAR niet ingrijpt."