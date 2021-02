Nederlandse analist wijst naar verhuurde Club Brugge-spits voor vormdip: "Een aanvaller moet ook klinisch zijn in het afronden"

In Nederland schoot Vitesse als een speer uit de startblokken, maar ondertussen is de club uit Arnhem wat weggezakt in het klassement. Geel en zwart zit momenteel in een moeilijke periode en Pierre van Hooijdonk kijkt daarvoor naar het offensieve compartiment.

Bij Vitesse loopt onze landgenoot Louis Openda rond. De spits werd gehuurd van Club Brugge. Openda zit aan zes doelpunten in 21 wedstrijden, maar de doelpuntenproductie van de 21-jarige spits stokt wat de laatste weken, net als zijn medespitsen bij de Nederlandse middenmotor. Pierre van Hooijdonk, ex-profvoetballer bij onder andere Feyenoord en momenteel analist, is dan ook kritisch voor Vitesse, dat momenteel in een dip zit en ziet hiervoor de gebrekkige afwerking van de aanvallers als een van de hoofdoorzaken ziet. "Een aanvaller moet ook klinisch zijn in het afronden. Dat mis ik. Snelheid is een wapen, maar ik zie bij die sprinters vaak dat het overzicht verdwijnt. Alsof het doel kleiner lijkt als ze er dichtbij komen. De onvoorspelbaarheid van de spitsen is een wapen én een valkuil."