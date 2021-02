Ex-aanvaller Charleroi verliest even het bewustzijn tijdens wedstrijd en moet naar het ziekenhuis gebracht worden

De wedstrijd tussen Atalanta en Napoli werd op het einde opgeschrikt door een incident met Victor Osimhen. De ex-aanvaller van Charleroi ging neer na een duel met Romero en zou zelfs even buiten bewustzijn zijn geweest.

Victor Osimhen kende een moeilijke wedstrijd tegen Atalanta Bergamo en op het einde van de wedstrijd moest de Nigeriaan zelfs afgevoerd worden na een duel met Christian Romero, een centrale verdediger van Atalanta.

Volgens Sporza zou de Nigeriaan zelfs even buiten bewustzijn zijn geweest. Het is nog niet het seizoen geweest van Osimhen, want hij was nog maar goed voor twee doelpunten en één assists in negen wedstrijden in de Serie A voor Napoli.