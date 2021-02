Niet alleen in Italië willen ze Odilon Kossounou: Ook Engelse topclub toont belangstelling

Odilon Kossounou is één van de revelaties dit seizoen bij Club Brugge, maar hoe lang zal de verdediger nog bij de Belgische topclub blijven? Verschillende Europese topclubs tonen namelijk interesse.

Odilon Kossounou is populair in de Europese topcompetities. Zoals u HIER kan lezen, toonde AC Milan en Inter het voorbije weekend al interesse in de verdediger en volgens The Sun zou er met Arsenal nu ook een Engelse topclub in de dans gesprongen zijn voor Kossounou.

Kossounou staat tot juni 2024 onder contract bij de Club van Brugge en heeft 28 wedstrijden in alle competities gespeeld dit seizoen. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assists. Kossounou speelt sinds 2019 voor de Belgische topclub.