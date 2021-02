Italiaanse topclubs tonen interesse in Odilon Kossounou

Odilon Kossounou is aan een sterk seizoen bezig bij Club Brugge. Het is ook de Europese topclubs niet ontgaan, want zo zou de centrale verdediger in de belangstelling staan van AC Milan en Inter.

Odilon Kossounou zou binnenkort Club Brugge wel eens kunnen verlaten. Volgens 90min zou de centrale verdediger op interesse kunnen rekenen van de twee grote Milanese clubs. AC Milan en Inter volgen de prestaties van Kossounou op de voet. Kossounou is dit seizoen helemaal aan het openbloeien bij de Belgische kampioen. Hij kwam dit seizoen al 28 keer in actie voor Club Brugge in alle competities samen. Daarin scoorde hij één doelpunt en gaf hij één assist. De vraag is of Club Brugge bereid zal zijn hem deze zomer te laten gaan. Momenteel staat de jonge speler onder contract tot juni 2024 en zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 8 miljoen euro. Indien geen bod aan dit bedrag zal voldoen, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Belgische kampioen hem zal laten gaan.