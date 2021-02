Mentale boost voor Antwerp? Europese tegenstander mist twee topschutters

Antwerp staat donderdag in de Europa League voor een aartsmoeilijke opdracht, het moet met twee doelpunten verschil winnen van Rangers. Toch mag The Great Old blijven dromen van een stunt, de jongens van Steven Gerrard kregen in aanloop naar het duel slecht nieuws te verwerken.

De Europese tegenstander van Antwerp is een doelpuntenmachine. Het scoorde in de competitie maar liefst 73 keer in 30 wedstrijden, het trof zowel op de Bosuil als zondag tegen Dundee United vier keer raak. Frank Vercauteren en co zagen tijdens hun duel James Tavernier en Kemar Roofe uitvallen met een blessure. Beide staan volgens Gazet van Antwerpen nu ook twee tot drie weken aan de kant. Dat is goed nieuws voor Antwerp wil het doorstoten naar de achtste finales van de Europa League. Het moet wel met twee doelpunten verschil winnen, en kan ook best zelf de nul houden. De Rangers missen dus hun twee topschutters. James Tavernier is dan wel een rechtsback, hij trof dit seizoen al zeventien keer raak en gaf ook nog eens vijftien assists. De aanvoerder scoorde wel negen treffers vanop de stip. Toch blijft het een stevige aderlating. Kemar Roofe volgt met twaalf doelpunten op een gedeelde tweede plaats in de topschuttersstand. De voormalige aanvaller van Anderlecht maakte er tien op de Schotse velden, twee vielen er in de Europa League.