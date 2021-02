Cijfers bewijzen: Kompany lang niet de slechtste trainer van Anderlecht in de laatste jaren

Vincent Kompany kwam na het verlies thuis tegen Kortrijk serieus in opspraak. Er wordt vaak gezegd dat als het niet Kompany was die deze resultaten haalde met Anderlecht, dat hij al lang zou ontslaan zijn, maar klopt dit wel? We zoeken het uit...

Sinds dat Vincent Kompany het roer overnam van Frank Vercauteren eind augustus, kon Anderlecht slechts elf keer winnen. Wat opvallend is, is dat ze ook maar zes keer verloren. Kompany speelde vooral ook elf keer gelijk in wedstrijden die ze meestal altijd moesten winnen. Denk maar aan de wedstrijd thuis tegen Waasland-Beveren of thuis tegen Eupen. Het gemiddeld aantal punten dat Kompany pakt per wedstrijd staat dus momenteel op 1,57.

Op vlak van gemiddeld aantal punten per wedstrijd is Anderlecht er dus wel op achteruit gegaan sinds ze Vercauteren aan de deur hebben gezet. Met Vercauteren pakte Anderlecht gemiddeld 1,78 per wedstrijd.

Vroeger was alles beter

Vroeger was alles beter, een uitspraak die heel veel gebruikt wordt door oudere mensen, maar ook echt van toepassing is op Anderlecht. Rond de eeuwwisseling was Aimé Antheunis 3 jaar lang trainer. In 139 wedstrijden in totaal haalde hij een gemiddelde van 2,04 punten per wedstrijd, wat zeer hoog is wetende dat daar ook wedstrijden in de Champions League bijzitten tegen ploegen als Real Madrid en Manchester United.

De laatste trainer die een aardig aantal wedstrijden coachte bij Anderlecht en een gemiddelde haalde dat boven de twee per wedstrijd ligt is Ariel Jacobs. Jacobs was trainer van Anderlecht van 2007 tot 2012 en pakte gemiddeld 2,03 punten per wedstrijd op 239 wedstrijden in totaal. Dat is net een honderdste minder dan Antheunis, maar misschien wel nog straffer.

© photonews

Vanhaezebrouck slechter dan Kompany?

Hein Vanhaezebrouck gaf in het verleden al vaker commentaar op de werkwijze van Kompany. Vanhaezebrouck had ook een 'project' bij Anderlecht, maar met hem hadden ze volgens hem niet hetzelfde geduld. Op vlak van gemiddeld aantal punten per wedstrijd krijgt de huidige coach van KAA Gent geen gelijk. Hij pakte in zijn periode als trainer bij Anderlecht slechts 1,44 punten per wedstrijd, en doet het dus slechter dan Kompany.

Met 1,44 punten is Vanhaezebrouck nog steeds niet de slechtste trainer van Anderlecht in de laatste jaren. Fred Rutten legt nog een slechter rapport voor. De Nederlandse coach, die sinds zijn opdracht bij RSCA werkloos is, pakte maar 1,31 punten per wedstrijd.

Voor Vanhaezebrouck moeten we wel al terug naar het jaar 1997-1998 om nog een trainer te vinden die het slechter deed als Kompany. In 27 wedstrijden tijd pakte de Nederlandse trainer Arie Haan 1,56 punten per wedstrijd. Dat is een honderdste minder dan de huidige coach Vincent Kompany.