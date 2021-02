Veerkracht, mentaliteit, knappe goals, ...: "Van zoiets kan je alleen maar dromen" en "Dat gaf ons energie"

Zulte Waregem zit echt wel in een goede periode en mag plots weer dromen van play-off 2 of wie weet zelfs play-off 1. Francky Dury ziet zijn team dan ook bijwijlen leuk voetbal op de mat brengen.

Dat het veld aan De Gaverbeek nog steeds niet optimaal is, dat weten we al langer dan vandaag en dat kon u HIER ook al eens helemaal wat uitgebreider lezen. Maar Essevee weet er wel steeds beter mee om te gaan.

"We hebben veel energie verbruikt, ook met onze hoge pressing. Maar de gelijkmaker heeft ons ook meteen energie gegeven. We hebben in de omschakeling niet altijd de juiste keuze gemaakt, maar wel blijk gegeven van mentaliteit."

Heerlijk doelpunt

Het leverde ook tegen Standard opnieuw een heerlijk doelpunt op van Gianni Bruno voor de 3-2, uiteindelijk ook het winnende doelpunt van de wedstrijd. "Van zo'n doelpunt droomt elke coach", aldus Francky Dury achteraf.

"Centraal een bal veroveren en dan op zo'n manier scoren. We toonden dat op STVV en nu opnieuw. We lieten een goede reactie zien en we wisten en voelden dat we erop en erover konden en dat hebben we uiteindelijk laten zien."