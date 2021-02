CIJFER VAN DE WEEK: 5,8: Het meest klinische team van het land is ...

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week bespreken we graag even de klinische ploegen uit de Jupiler Pro League. Het CIES becijferde het en kwam er bij uit dat KRC Genk de meest klinische is dit seizoen voorlopig.

Elke 5,8 schoten op doel leveren een doelpunt op bij de Limburgers, ook al zijn ze momenteel in een mindere periode verzeild geraakt.

Klinisch

Ook Beerschot (6,2) en OH Leuven (6,7) zijn bij de ploegen die het minst kansen of schoten nodig hebben om een goal te maken.

De top-5 wordt vervolledigd door Zulte Waregem en Charleroi, die elk op 7,4 schoten per doelpunt zitten. Dan volgen Antwerp (7.5) en Club Brugge (7.6). Het zet de dominantie van blauw-zwart aan een kant natuurlijk ook nog meer in de verf.