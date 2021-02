Hoe hoog mogen de ambities van Zulte Waregem reiken? "Als je voorlaatste staat ..." en "Dat is een voordeel voor ons"

Zulte Waregem is aan een goede reeks bezig en staat daardoor helemaal 'tussen de mensen' in het klassement. Gaat dat opleveren de komende weken met oog op play-off 2 of wie weet zelfs nog meer?

"Een keer in de top-8 wil je daar blijven staan, dat is logisch", aldus Jelle Vosse na de zege tegen Standard in duidelijke bewoordingen.

"We zijn heel blij dat we zover gekomen zijn. We komen van de voorlaatste plaats. Toen geloofden we er niet meer in als we op achterstand kwamen, nu tonen we veel mentale weerbaarheid en veerkracht. Het is misschien een voordeel dat voor ons niets moet."

Doelen groeien soms in het seizoen

"Onze doelen? Doelen groeien soms in het seizoen. Als je voorlaatste staat spreek je niet over top-6 of top-8 maar over plaats zestien", aldus Francky Dury.

"Ik hou van haalbare doelstellingen, maar nu is alles mogelijk. Nu kan je zakken naar plek 10, maar we staan ook op twee plekken van de top-4. We moeten het match per match bekijken, we komen van heel ver maar we hebben vertrouwen en geen druk."