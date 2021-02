Jordan Lukaku gelooft in de kwalificatie: "Mission Impossible loopt ook goed af!"

Antwerp moet morgen met minstens twee doelpunten verschil winnen van Rangers om zich te kwalificeren voor de volgende ronde van de Europa League. Een moeilijke opdracht maar geen unicum voor Lukaku.

Lukaku is zich er van bewust dat het een moeilijke opdracht gaat worden tegen Rangers: "Twee doelpunten goedmaken op verplaatsing is nooit gemakkelijk. Het is een 'mission impossible' bijna maar ook dat loopt goed af. We moeten er gewoon alles aan doen om ons te kwalificeren."

Antwerp heeft niet veel spelers met veel Europese ervaring. Dat beseft Lukaku ook maar toch zorgt dit niet voor extra druk of stress bij de spelers: "Het is voor veel spelers een nieuwe situatie. Het is voor veel van de jongens de eerste keer dat ze Europees spelen en nog direct met zo een opdracht. We ervaren geen druk van buitenaf. We leggen ons zelf wel druk op want we willen slagen in onze opdracht om een ronde verder te gaan."

Voor Lukaku is het niet de eerste maal dat hij in zo een situatie zit. In de Europa League heeft hij namelijk met Lazio ook ooit twee doelpunten op verplaatsing kunnen goedmaken: "Ik herinner me deze wedstrijd nog goed. Mbokani speelde toen namelijk bij Kiev. De omstandigheden zijn vergelijkbaar. Toen moesten we twee doelpunten goedmaken en dit moeten we morgen ook gewoon proberen te doen!"