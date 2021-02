Kapitein van OHL: "PO1 kan nog, maar ik zou persoonlijk heel blij zijn met PO2"

De nederlaag op Jan Breydel van maandag was meegerekend door OHL. De kloof met de derde plek is bijzonder klein.

Maandag ging OHL onderuit bij Club Brugge, een ingecalculeerde nederlaag. Voor de promovendus is het seizoen al geslaagd met 40 punten en een gedeelde zesde plek.

De achterstand op de derde plaats van Racing Genk en KV Oostende is op zes wedstrijden van het einde slechts drie punten, dus naar boven kijken mag zeker voor OHL.

“We proberen in de resterende zes matchen zoveel mogelijk punten te pakken”, zegt aanvoerder Xavier Mercier. “Wij willen zo hoog mogelijk eindigen in het klassement. In theorie kan Play-off 1 nog voor ons, maar ik zou persoonlijk al heel blij zijn met een ticket voor Play-off 2.”