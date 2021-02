Als AA Gent wil winnen van de leider, dan moeten de leiders opstaan: "Wie de ploeg bij de hand nam? Trainer, bij de rust" vs "Voel me niet aangesproken"

De kloof tussen AA Gent en Club Brugge voor de Slag om Vlaanderen zondag is ... 26 punten. En toch willen de Buffalo's graag winnen, al was het maar om alsnog mee te spelen in de play-offs op weg naar een mogelijk Europees ticket. Dan moeten er wel leiders opstaan.

De kloof tussen het nummer 1 Club Brugge en het nummer 12 AA Gent is dus 26 punten, met nog zes speeldagen voor de boeg. En dan heeft blauw-zwart nog een wedstrijd tegen Charleroi dat het mag inhalen.

Om maar te zeggen: neen, de Buffalo's gaan blauw-zwart dit seizoen niet meer inhalen - al was dat vooraf toch wel een beetje het plan van De Witte en Louwagie. Maar: de Slag om Vlaanderen kan voor Gent wel een mooie relance betekenen.

26 punten

In de heenwedstrijd won Gent al op Jan Breydel, nu wil het dus hetzelfde gaan doen in eigen huis. Dat kan maar beter doordat een van de spelers de groep bij de hand neemt en echt leiderschap toont tegen de leider, die mogelijk enkele spelers zullen missen vanwege het coronavirus én ook Europees speelden donderdag.

© photonews

Leiderschap, het was de voorbije weken toch al een paar keer een heikel thema bij Gent. "Of ik iemand gezien heb die de groep bij de hand nam? Ja, de trainer bij de rust", had Vanhaezebrouck al eens laten optekenen na de bekerzege tegen Charleroi.

Leiderschap

"Hein mist leiders? Ik voel me niet aangesproken", prikte Vadis Odjidja aan tijdje later terug. Zijn terugkeer is sowieso wel belangrijk voor de Gentenaars de laatste weken en maanden. Het is dus aan de middenvelder om nog belangrijker te gaan worden mogelijk.

De cijfers bewijzen het ook: mét Vadis worden zo'n 20% meer punten gepakt dan zonder Vadis. Alleen daarom al is de creatieveling zo belangrijk. Dat het ook nog eens goed lukt in de wisselwerking met onder meer Tissoudali is een extra bonus.