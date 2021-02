De statistieken liegen niet, Sandy Walsh is beslissend voor KV Mechelen: "Dit is mijn beste seizoen ooit"

Sandy Walsh is bezig aan een sterk seizoen bij KV Mechelen. Hij heeft een groot aandeel in het sportieve succes van de Kakkers. Met zijn drie doelpunten en drie assists in achttien wedstrijden kroont hij zich ook (momenteel) tot meest beslissende rechtsback uit de Jupiler Pro League.

Sandy Walsh bezorgde KV Mechelen met enkele cruciale doelpunten en assists al wel wat punten dit seizoen. De rechtsback doet het meer dan behoorlijk bij de Kakkers op zowel offensief als defensief gebied. Gevaarlijk “Dit is het beste seizoen uit mijn carrière”, zegt Walsh zonder twijfel aan Het Laatste Nieuws. “Ik speelde geen voorbereiding, sloot laat aan bij de ploeg en tóch kan ik dit neerzetten. Dat had ik niet verwacht. Het harde werk van mezelf en de ploeg rendeert. Dat doet deugd.” Vooral de aanvallende impulsen van de rechtsback vallen op. Geregeld duikt hij op in de zestien van de tegenstander waardoor hij al meermaals voor doelgevaar kon zorgen. “Ook bij Zulte Waregem deed ik zo’n loopacties, hoor. Alleen viel de bal toen minder voor mijn voeten, wat nu wel het geval is", klinkt het. Opleiding Die loopacties zijn Walsh al van jong aangeleerd tijdens zijn opleiding: “In de jeugd van Anderlecht speelde ik als box-to-boxspeler. In Genk werd ik dan eerst centrale en daarna flankverdediger. Iets wat je in je opleiding leert, pak je mee in je verdere carrière. Dat loont nu.”