🎥 Anderlecht-flop zet zijn ploeg met prinsheerlijke assist op weg naar Europese kwalificatie tegen Leicester City

Nicolae Stanciu, kent u hem nog? Hij streek in 2016 neer bij Anderlecht voor een recordbedrag van maar liefst 10 miljoen euro. Hij verliet uiteindelijk het Lotto Park via een achterpoortje. De 27-jarige Roemeen is nu actief bij Slavia Praag, en zette zijn ploeg op weg naar een Europese stuntzege.

Nadat Leicester in Tsjechië bleef steken op een scoreloos gelijkspel, kregen ze donderdag in eigen huis opnieuw de kans om door te stoten naar de volgende ronde van de Europa League. Maar toen sloeg het noodlot toe. In de tweede helft deelde Stanciu, à la Kevin De Bruyne, een heerlijke assist uit. Hij gooide de bal knap voor doel en zo brak ploeggenoot Lukáš Provod de score open. Uiteindelijk won Slavia Praag ook verrassend met 0-2 op het veld van The Foxes waardoor het dus ook de kwalificaties voor de 1/8ste finales van de Europa League beet heeft. Pijnlijke uitschakeling voor Youri Tielemans en co. Stanciu met het soort assist dat hij in de @ProLeagueBE te weinig gaf... 🔍👀 pic.twitter.com/p3DpVkQ82O — Play Sports (@playsports) February 25, 2021 De recordtransfer van Anderlecht liet dus nog eens zijn kwaliteiten zien aan het grote publiek, iets dat hij bij Anderlecht te weinig deed. Hij kon de hoge verwachtingen in Brussel nooit inlossen. Hij trof in 50 wedstrijden negen keer raak en deelde ook 10 assists uit.