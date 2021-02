Samba aan de Gestelsedijk: maak kennis met Diego Rosa, de wereldkampioen van SK Lommel

Met Diego Rosa stalde de City Football Group een nieuw raspaardje in Noord-Limburg. De 18-jarige Braziliaan kroonde zich in 2019 als wereldkampioen en spiegelt zich aan Casemiro en Kevin De Bruyne. Eerder deze week stelde Lommel Diego Rosa voor.

Zes miljoen. Zoveel telde de City Football Group neer bij Gremio om de 18-jarige middenvelder los te weken. Een bedrag dat nog fors kan oplopen wanneer Rosa een x-aantal wedstrijden in de Premier League speelt. De eerste tussenstop voor Diego Rosa is echter Noord-Limburg. Bij SK Lommel maakt de Braziliaan kennis met voetbal in Europa.

"Het klopt inderdaad dat Manchester City veel geld op tafel heeft gelegd voor mij", vertelt een timide Diego Rosa. "Het is niet zo dat ik daardoor veel druk voel of zo. Het is nu aan mij om mezelf te tonen dat ik dat bedrag waard ben. Nu doe ik dat bij Lommel, wie weet waar het binnen een aantal seizoenen zal zijn."

Diego Rosa speelde in eigen land voor Gremio, waar hij niet in het A-elftal uitkwam. De Braziliaan kwam op de radar van Manchester City bij het WK U17 in 2019, waar de Goddelijke Kanaries zich tot wereldkampioen kroonden. Diego Rosa was er titularis en scoorde twee doelpunten. In de finale bogen Rosa en co een 1-0 achterstand tegen Mexico om in een 2-1 zege. Rosa profileerde zich als een moderne middenvelder. Groot loopvermogen, sterk in duel en buskruit in de rechtervoet. "Ik spiegel mezelf aan mijn landgenoot Casemiro. Ik ken hem niet persoonlijk, maar wij lijken als spelers wel op elkaar. Al probeer ik me ook in offensief opzicht wat meer te tonen. Ik wil in de vijandige box komen. Wat dat betreft kijk ik ook op naar Kevin De Bruyne", aldus Rosa.

"Het respect dat we daarvoor kregen in Brazilië is enorm. Het was een fantastisch avontuur. Bij onze terugkeer was de erkenning van de voetbalfans erg groot, al is het ook niet zo dat ik een bekendheid ben in eigen land."

Engelse les

Begin februari belandde de 18-jarige Braziliaan in Lommel. Dan rijst de vraag waarmee zo'n jongen zich de ganse dag bezighoudt. "Na training probeer ik thuis ook nog wat extra trainingen in te lassen om sterker te worden. Voorts zijn het de gewone zaken: het huishouden doen, af en toe wat gamen. En ik volg ook Engelse les, zodat ik me hier beter kan uitdrukken."

Vorige week proefde Diego Rosa voor het eerst van het Belgische voetbal. In de gewonnen wedstrijd tegen Lierse K. viel de Braziliaan een kwartier voor tijd in. "Ik had het op training al gemerkt, en tijdens de wedstrijd nog meer: het gaat er hier erg fysiek aan toe. Elke ploeg heeft hier blijkbaar heel fysieke spelers. Zelf ben ik bijna 100% fit."