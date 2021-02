Brecht Capon zorgt met eerste goal in meer dan 2 jaar voor verlossing: "Als we play-off 1 halen, is dat volledig mirakel"

Het was letterlijk een mistige bedoening, KVO kreeg het wat moeilijker en dan kwam Brecht Capon. Die wist nog van vroeger hoe in de aanval te spelen en nam met zijn doelpunt alle twijfels weg: de drie punten bleven aan de kust. Oostende mag zo blijven dromen.

"De trainer zei: 'Wat denk je, gaan we in de spits lopen?' Ik zei gewoon: 'Ja, natuurlijk.'" En zo kwam het dat Capon plots in de positie kwam om voor het eerst in meer dan twee jaar de netten te doen trillen en hij deed het dan nog eens ook. "Het geeft voldoening om beslissend te zijn, ook al was ik ontgoocheld dat ik niet mocht starten. Dit doelpunt doet deugd."

Ambetante matchen

Waar gaat het eingien met dit Oostende? "Als je vierde staat na 29 matchen, kun je ook vierde staan na 34 matchen. We hebben een unieke kans om play-off 1 te halen. Volgens mij zal het tot de laatste speeldag duren eerdat laatste ticket voor play-off 1 verdeeld is. We spelen nog tegen ploegen die vechten om het behoud en dat zijn meestal ambetante matchen."

Niet vergeten dat KVO van enorm ver komt, zeker als je terugdenkt aan vorig seizoen. "Als we play-off 2 halen, is dat een half mirakel. Als we play-off 1 halen, is dat een volledig mirakel. Jammer dat de fans dit unieke seizoen niet van dichtbij kunnen beleven."