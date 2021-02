Koen Casteels doet nu zelfs al even straf als Courtois, zijn club kan het amper geloven

Wolfsburg is ferm opgerukt in de Bundesliga en daar heeft onze landgenoot Koen Casteels wel één en ander mee te maken. Die houdt al wekenlang keer op keer zijn netten schoon. Wanneer Wolfsburg zelf weet te scoren, steekt het dus sowieso de drie punten op zak.

Ook de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC leverde de volle buit op. Wolfsburg won met 2-0, Casteels was alweer niet te passeren. Dat laatste is al een hele tijd het geval in de Bundesliga. Tegen Hertha verwezenlijkte de doelman zijn zevende(!) clean sheet op rij.

Zeven maal na mekaar de nul houden, zulke statistieken zijn de droom van elke keeper. In totaal zit Casteels nu over het hele seizoen aan elf clean sheets. Thibaut Courtois kan exact dezelfde stats voorleggen bij Real Madrid, Casteels doet dus even goed. De meeste clean sheets zijn voorlopig nog voor Man City-doelman Ederson (15 stuks).

Bij Wolfsburg zijn ze alvast reeds heel blij met het aantal keren dat Casteels zijn netten schoon hield. Vooral die reeks van zeven clean sheets op rij spreekt tot de verbeelding. Zijn ploeg vierde het met een reeks tweets om het in de verf te zetten.