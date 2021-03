Vercauteren is onder de indruk van man in vorm en voormalig Antwerp-target: "We zullen op onze hoede moeten zijn"

OHL en Antwerp sluiten de 28ste speeldag van de Jupiler Pro League af op maandagavond. Een uiterst interessante affiche, niet alleen met het oog op Play-Off 1.

Zo heeft Frank Vercauteren natuurlijk een verleden bij OHL. De Antwerp-coach kan zo de huidige selectie van de Leuvenaars als geen ander inschatten. Vercauteren is vooral op zijn hoede voor het gevaar voorin. Daar pronkt immers een boomlange targetaanvaller met maar liefst 19 goals.

"Henry heeft iets wat velen niet hebben: hij scoort, eens in de zestien, altijd. We zullen op onze hoede moeten zijn", klinkt het bij Vercauteren in Het Laatste Nieuws.

The Great Old was in januari op zoek naar een aanvaller en dacht even aan Thomas Henry. Stamnummer één beet zich echter de tanden stuk op de vraagprijs van OHL en koos uiteindelijk voor de goedkopere Felipe Avenatti van Standard.

Antwerp wil na vijf wedstrijden zonder winst terug aansluiten met een driepunter en zo zijn plek in de top vier bestendigen. OHL staat momenteel achtste, maar kan mits een overwinning terug aansluiten in de top zes en zo de hoop op Play Off 1 levend houden.