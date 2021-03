Televisieavond voor de supporters van KV Oostende: Jelle Bataille te gast bij Extra Time, centrale verdediger komt langs bij La Tribune

Een speciale televisieavond voor de supporters van KV Oostende. Jelle Bataille zal namelijk te gast zijn bij Extra Time, terwijl Arthur Theate in La Tribune te zien zal zijn. Op één zal Kobe Ilsen ook de scheidsrechters volgen in het duel tussen KV Oostende en Antwerp.

