Interesse voor Francis Amuzu neemt toe: ook Italiaanse topclub zet hem op het verlanglijstje

Het gaat plots heel snel voor Francis Amuzu. De flankaanvaller kroonde zich afgelopen weekend met een doelpunt en een assist tot matchwinnaar in Luik. Hij kan nu ook rekenen op heel wat interesse van buitenlandse ploegen.

Eerder raakte bekend dat het Duitse Eintracht Frankfurt en het Turkse Fenerbahçe kwamen informeren naar de diensten van de pijlsnelle flankaanvaller, maar volgens Tuttomercatoweb zijn er nog kandidaten. Dreigt Anderlecht hem deze zomer dan toch te verliezen?

Want in Duitsland hebben ook FC Köln en Mainz 05 hun zinnen gezet op de komst van het 21-jarig jeugdproduct. Daarnaast zou ook AS Roma de naam van Francis Amuzu aan het verlanglijstje hebben toegevoegd.

De jeugdinternational kwam dit seizoen 24 keer in actie voor paars-wit en trof daarin tweemaal raak en gaf ook twee assists. Hij heeft in het Lotto Park nog een contract tot 2024.