Hoe kan Barça dit ooit rechttrekken? 'De schuldenberg is véél groter dan aanvankelijk gedacht'

FC Barcelona beheerst dezer dagen het wereldnieuws. De Catalaanse grootmacht staat effectief aan de rand van de afgrond. Zo blijft de schuldenberg nog een pak groter dan aanvankelijk verwacht.

De Telegraaf weet dat de schuldenberg van FC Barcelona inmiddels opgelopen is tot 1,2 miljard (!) euro. Barça kampte al met financiële moeilijkheden, maar hun omzet zorgde er jaar na jaar voor dat de cijfertjes meevielen.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de berg enkel gegroeid is. Met deze cijfers wacht de nieuwe voorzitter een loodzware taak. Het lijkt onmogelijk om sterkhouders - over Lionel Messi spreken we zelfs niet meer - te houden met zo’n bloedrode boekhouding.