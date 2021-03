Opmerkelijk nieuws uit Jupiler Pro League: eerste Europese ticket is al uitgedeeld

In de Jupiler Pro League hebben de teams inmiddels 29 speeldagen achter de rug. En dus zijn er nog vijf speeldagen én play-offs op komst. Toch is er nu al duidelijkheid over een Europees ticket. Nog even wat kadering ...

Club Brugge telt momenteel 63 punten en dat zijn er vijftien meer dan Antwerp, dat momenteel tweede staat. The Great Old heeft nog vijf wedstrijden te spelen dit seizoen, blauw-zwart van zijn kant zelfs nog zeven met inhaalwedstrijden tegen Gent en Charleroi nog voor de boeg. De Bruggelingen wonnen al twintig duels bovendien, Antwerp 'amper' veertien. Zelfs als stamnummer 1 dus nog alles wint en Club Brugge alles nog verliest, dan is blauw-zwart nog steeds de kampioen van de reguliere competitie. Europees ticket En dat levert minstens een Europees ticket op voor de derde voorronde van de Conference League van volgend seizoen. Al wil blauw-zwart natuurlijk meer en de kans dat dat zal lukken is uiteraard vrij groot gezien de historische voorsprong. De winnaar van de play-offs mag naar de groepsfase van de Champions League, de nummer twee naar de voorrondes van de Champions League, de bekerwinnaar naar de Europa League en ook voor de nummer drie en het nummer vier of de play-offwinnaar zijn er nog Europese tickets - afhankelijk van de positie van Club Brugge en/of de bekerwinnaar.