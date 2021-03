Een uitstekende Lukaku bezorgt Inter de winst tegen Parma!

Na het verlies van AC Milan kon Inter een uitstekende zaak doen in de strijd voor de titel. Dankzij Romelu Lukaku deden ze dat ook!

Inter begon deze wedstrijd als fiere koploper in de Serie A mede dankzij een uitstekende Lukaku. Daar tegenover stond de tegenstander van vanavond Parma. Zij stonden voorlaatste met amper 15 punten uit 24 wedstrijden.

1ste helft.

De eerste helft had niet veel omhanden. Inter was de betere ploeg, kreeg ook kansen maar kwam niet tot scoren. Zo werd het rustsignaal geblazen bij een 0-0 stand.

2de helft Lukaku Time

De 2de helft was voorzien voor Lukaku. Met twee assists op Alexis Sanchez was Lukaku zeer belangrijk in de 0-2 voorsprong voor Inter. Parma kwam nog terug in de wedstrijd via Hernani in de 71ste minuut maar de drie punten waren voor Inter.

Zo slaagt het voormalig Manchester United duo erin om stadsgenoot AC Milan op 6 punten te zetten in de Serie A.