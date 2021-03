Karim Belhocine blijft ondanks vormcrisis en teleurstellende resultaten rustig: "We hebben niets te verliezen"

Wat is er aan de hand met Charleroi? Ze begonnen furieus aan het seizoen en pronkten een tijdlang op de leidersplaats. Sindsdien ging het bergafwaarts en dreigt het momenteel zelfs naast de play-offs te vallen. Vrijdag de allerlaatste kans voor de Carolo's?

Het doel op Mambourg blijft nog steeds het behalen van Europees voetbal, maar dan moet het wel een plaats in de top acht zien te veroveren. Vrijdag ontvangt het Sint-Truiden, opnieuw een lastige opgave. De Kanaries zijn namelijk extra gemotiveerd en hopen zich zo snel mogelijk te verzekeren van het behoud.

Dat beseft ook Karim Belhocine: “Sint-Truiden is een goed georganiseerd team dat hun huid tegen een hoge prijs zal verkopen, maar we moeten gewoon de punten pakken’, vertelde hij in een interview aan La Dernière Heure.

Praten over ‘de laatste kans’ wil hij niet: “We hebben niets te verliezen. Als we erin slagen om alles te geven, zonder te focussen op een bepaald doel, dan zijn we in staat om mooie dingen neer te zetten.”

Charleroi staat in de stand op een teleurstellende elfde plaats en behaalde sinds eind september een povere 21 op 66. Het verschil met de top vier bedraagt momenteel zeven punten, maar ze hebben nu nog wel vijf wedstrijden om alsnog een inhaalmanoeuvre te forceren.