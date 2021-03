Complimenten van collega voor coach van OHL: "Marc Brys is een grote meneer"

Het is enorm knap wat Marc Brys dit seizoen neergezet heeft bij OHL. Met het einde van de reguliere competitie in zicht draaien de Leuvenaars ook weer op volle toeren. Wie weet wat is er dus nog mogelijk. Het werk van Brys levert ook appreciatie op bij zijn collega's.

Zeker ook bij Beñat San José. Die heeft het zelf ook niet slecht gedaan, want Eupen gaat zich redden en staat in de halve finales van de beker. Enkele dagen na de bekerstunt tegen Gent moet de knop weer omgedraaid worden. Zaterdag komt OHL op bezoek aan de Kehrweg. Prettig weerzien "Ik verheug mij met het weerzien van hun trainer", zegt San José op zijn persbabbel. "Ik apprecieer Marc Brys. Ik ken hem nog van vroeger in Saoedi-Arabië. Een grote meneer. Een échte coach, die tijdens de match probleemloos kan overschakelen." Niet evident om dat als tegenstander tactisch te counteren. "Al veel collega's hebben zich het hoofd gebroken over zijn one-to-one", aldus San José. Zelf is zijn toekomst onzeker, want hij is einde contract bij Eupen. "De contractonderhandelingen zijn een zorg voor later."





