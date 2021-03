De bewogen carrière van Senna Miangue: van Inter naar noodoplossing aan de Kehrweg

Het kan snel gaan in het voetbal. Zo speel je het ene moment in het Gieseppe Meazza van Inter, en ga je amper enkele jaren later op zoek naar speelminuten aan de Kehrweg. Het overkwam Senna Miangue die momenteel probeert zijn carrière bij KAS Eupen nieuw leven in te blazen.

Op jonge leeftijd trok de Antwerpenaar moederziel alleen naar Milaan en doorliep hij er de jeugdreeksen van de Nerazzurri. Daar had hij een uitstekende band met trainer Frank De Boer en verzamelde hij op amper 17-jarige leeftijd zijn eerste minuten in de Serie A.

Esordio assoluto in @SerieA_TIM per il giovane belga Senna #Miangue ('97) con la maglia dell'#Inter. pic.twitter.com/0SvUSHMpxn — Mauro Cossu (@maurocossu90) August 28, 2016

Een doorbraak in de Italiaanse modestad bleef echter uit dus vertrok Miangue na vijf wedstrijden naar Cagliari. Uiteindelijk zat hij in Sardinië vastgekluisterd aan de bank dus trok hij op huurbasis naar Standard, maar ook daar kwam hij nauwelijks in de plannen voor.

Teleurstelling bij Standard

De linksback had er waarschijnlijk veel meer van verwacht. Toch zat de Belgisch jeugdinternational voortdurend op de bank en moest hij revelatie Nicolas Gavory voor zich dulden. Het werd zelfs een mentale lijdensweg voor Senna Miangue. Hij kreeg van Michel Preud’homme in totaal maar tien wedstrijden om zich te bewijzen op Sclessin: “Ik heb hier veel bijgeleerd, maar mentaal heb ik een bijzonder moeilijke periode meegemaakt”, vertelde hij in een interview aan Le Soir.

Geen grote verrassing dus dat de Rouches de aankoopoptie voor de huurling richting de prullenmand verwees. De carrière van Miangue zat in het slop, maar gelukkig kreeg hij in extremis nog een reddingsboei toegeworpen vanuit de Oostkantons.

Het geslaagde huwelijk tussen Senna Miangue en KAS Eupen

Beñat San José toonde zich dolenthousiast over de verdediger van 1 meter 92. De Spaanse trainer van Eupen zag naast een imposante lichaamsbouw ook een meerwaarde in zijn offensieve intenties. Eens de motor van Miangue op gang komt is hij bijna niet te stoppen, al liet hij in zijn carrière nog maar één assist optekenen.

Want na twee verloren seizoen kan Senna Miangue, inmiddels al 24 jaar, stilletjes aan zijn grote doorbraak in de Jupiler Pro League forceren. Hij kwam dit seizoen al 19 keer in actie voor de Panda’s en lijkt dus ook de hevige concurrentie met Amat, Poulain, Agbadou, Héris en Bushiri goed te verteren. Het is nog maar zijn eerste seizoen waar hij wekelijks mag aantreden.

De Belg met Congolese roots kwam in een ervaren elftal met toppers als Adriano (ex-Barcelona), Stef Peeters en Amara Baby terecht. Daarnaast beschikt de club ook over jong Belgisch talent (Ngoy). Ze draaiden een goed begin en pronkten zelfs in de linker kolom, maar een vervolg bleef uit.

Rode Duivels VS Congo

De degradatie lijkt dan wel vermeden, uiteindelijk presteerden zij gezien de kwaliteit in het elftal ondermaats. Met een goalgetter als Prevljak, technicus als Stef Peeters en de ervaren Adriano mag je gerust op enkele plaatsjes hoger mikken. Al waren ze tijdens de drukke periode december-januari slachtoffer van een fikse corona-uitbraak met 22 slachtoffers.

Ondanks een late doorbraak blijft Senna Miangue een interessante voetballer. Hij is namelijk linksvoetig, een profiel dat niet al te veel voorkomt en al zeker niet bij onze Rode Duivels. Zo informeerde Roberto Martinez onder meer naar de diensten van ‘halve Belg’ Pascal Struijk vanwege zijn linkse voet. Miangue werd al benaderd door de Congolese nationale ploeg, maar blijft dromen van een selectie bij de Rode Duivels: “Iets in mij zegt dat ik nog een kans kan maken bij de Rode Duivels. Ik zie dat niet als iets onrealistisch, maar het zal wel tijd kosten”, vertelde hij eerder aan de MIDMID podcast