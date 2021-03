Nieuwe klap voor Charleroi: aanvaller langer out dan verwacht

Het zit allesbehalve mee voor de Zebra's. Ondanks een furieuze start in de zomer staan ze in de stand pas op een tiende plaats en bleven ze in eigen huis steken op een scoreloos gelijkspel tegen laagvlieger STVV. Nu hebben ze ook slecht nieuws te horen gekregen omtrent Cristian Benavente.

De Peruviaan ontbrak vrijdag in de selectie nadat hij op training een stevige tik op de enkel moest incasseren. Men verwachtte een afwezigheid van enkele dagen, maar volgens La Dernière Heure zal Karim Belhocine het een tijd zonder zijn wintertransfer moeten doen. Het zou gaan over een zware verstuiking waarbij ook de gewrichtsbanden van de enkel geraakt zijn. De blessure is dus erger dan verwacht waardoor hij enkele weken langer buiten strijd zal zijn. Extra opdoffer dus voor de staf. Met Morioka, Willems, Diandy en Nkuba liggen heel wat spelers uit de selectie in de lappenmand.