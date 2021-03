'Constant' is zijn tweede naam: Genk-middenvelder Heynen dichtbij eerste selectie voor Duivels

Volgende week vrijdag maakt Roberto Martinez zijn selectie voor de interlands tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland bekend. De kans is groot dat het weer een ruime selectie zal worden gezien de situatie van drie matchen in zes dagen. Mogelijk is daar een plaatsje in voorzien voor Bryan Heynen.

De middenvelder van Genk gaf tegen Cercle Brugge nogmaals zijn visitekaartje af. Naar wat we horen staat hij heel dicht bij een selectie volgende week, maar er moeten nog wat afwegingen gemaakt worden. Uiteraard is Axel Witsel er niet bij en Leander Dendoncker neemt zijn plaats in. Maar er is natuurlijk nog een stand in nodig en daar werd de voorbije weken druk over gepalaverd.

Constant

Sambi Lokonga van Anderlecht werd naar voor geschoven, maar die heeft niet de regelmaat die Heynen wel heeft. De controlerende middenvelder steekt er nooit hoog bovenuit, maar gaat ook nooit onder de grens van 'goed'. 'Constant' is zijn tweede naam.

Zijn leeftijd (24) en kwaliteiten leunen natuurlijk heel goed aan bij wat Roberto Martinez zoekt: sterk in het duel, staat altijd goed gepositioneerd voor de tweede bal, slim, goeie passing en hij kan in één tijd spelen. Een speler die nergens echt in uitblinkt, maar in alle facetten van het spel heel degelijk is.

Contractverlenging

Bij Genk verwachten ze eigenlijk ergens wel dat hij opgeroepen wordt. John van den Brom bestempelt hem al langer als de lijm van het elftal. Genk wil zijn contract, dat momenteel tot 2023 loopt, heel graag verlengen en is daar ook al over aan het onderhandelen. Een oproep voor de nationale ploeg zou zijn waarde stevig doen stijgen.

Net voor zijn zware kruisbandblessure stond hij er al eens dichtbij. Sinds zijn terugkeer in het basiselftal van de Limburgers houdt de staff van de Duivels hem nauwlettend in het oog. Benieuwd of Martinez hem volgende week zijn eerste selectie gunt.