Redt Moeskroen zich dankzij ijzersterke doelman? "Hij is een monster"

Zondag deed Moeskroen een gouden zaak in de strijd om het behoud. Het won met het kleinste verschil van Standard en dat was enigszins verrassend. De thuisploeg had namelijk geen enkel schot tussen de palen, maar won na een eigen doelpunt van de jonge Hugo Siquet. Stap dichter bij het behoud?

De Henegouwers mogen alvast hun doelman bedanken. Want Hervé Koffi liet ook tegen Standard opnieuw een sterke indruk achter. Hij hield de nul en had ook enkele geweldige parades in huis, maar dat is ook zijn ploeggenoten niet ontgaan: “Hervé speelt sinds het begin van de competitie sterk. Hij is een monster in doel, maar het deed hem pijn dat we steeds doelpunten slikten op het einde van onze wedstrijden. Deze clean sheet zal hem zeker een plezier doen”, vertelde Cristophe Lepoint achteraf aan Sporza.

De 24-jarige doelman is op le Canonnier bezig aan een indrukwekkend seizoen en is grotendeels verantwoordelijk voor de behaalde punten. Dankzij deze belangrijke zege tegen de Rouches springen ze nu zelfs (tijdelijk) over Cercle Brugge naar een veilige 16e plaats.

Moest de club zich de komende weken verzekeren van het behoud, dan sturen ze best, als het budget dat nog toelaat, een bos bloemen naar het adres van de sterkhouder.