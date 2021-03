Eerste minister Schotland teleurgesteld in Rangers-fans

Voor het eerst in tien jaar speelden de Rangers gisteren nog eens kampioen. Na negen opeenvolgende titels voor Celtic kon de ploeg van Steven Gerrard nog eens op nummer één eindigen. De play-offs moeten nog beginnen, maar de Rangers kunnen niet meer worden bijgebeend.

Gisteren werden de Rangers voor het eerst sinds 2011 nog eens kampioen in Schotland. De ploeg draaide dit seizoen als een machine en werd gisteren al kampioen, nog voor de start van de play-offs. De mannen van Steven Gerrard kunnen zich vanaf nu volledig focussen op de Europa League. In de Europa League komen de Rangers Slavia Praag tegen, dat Leicester uitschakelde.

Na tien jaar vol miserie is de titel nog eens winnen met zo een dominantie prachtig. Bij vele supporters bracht het kampioenschap zodanig veel emoties met zich mee dat ze met hun euforie geen blijf wisten. In de straten van Glasgow barstte het feest los, ondanks de coronamaatregelen.

Rangers fans:



“Wee Nippy can’t hold an election, it’s completely reckless during a pandemic!”



Also Rangers fans: pic.twitter.com/00noOtNFvL — Guffers (@gavmacn) March 7, 2021

Twee dagen op rij

Ook zaterdag kwamen de fans van de Rangers al eens samen. De ploeg van Gerrard speelde thuis tegen St. Mirren. Ze wonnen de wedstrijd met 3-0 en de fans waren door het dolle heen. De titel was na die wedstrijd wel echt nabij. Rondom het Ibrox Stadion barstte het feest al voor een eerste keer los.

Thousands of Rangers fans broke lockdown rules to gather outside Ibrox to welcome the team ahead of their Scottish Premiership match with St Mirren as they close in on their first league title for 10 years. pic.twitter.com/hR6N6zQ0pM — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 6, 2021

Boze eerste minister

De eerste minister van Schotland, Nicola Sturgeon van de Scottish National Party, was niet te spreken over het gedrag van de Rangers-fans. "Iedereen heeft zich het afgelopen jaar hard ingezet. Nu zien we dan dat een minderheid onze vooruitgang belemmert. Dat is ergerlijk en schandelijk", luidde het op Sturgeons Twitter.

I share folks’ anger at this. Everyone has made so many sacrifices in the past year & seeing a minority risk our progress is infuriating & disgraceful. It is deeply unfair to the entire country, and the police have a hard enough job already. Please ask fans to go home @RangersFC https://t.co/haH5DAzhIh — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) March 7, 2021

De straten van Glasgow lagen er verwoest bij. De Rangers-fans lieten de pleinen waar ze samenkwamen achter vol vuilnis, met kapotte banken,... . De inwoners van Glasgow die niet echt fan zijn van de Rangers blijven verbouwereerd achter.