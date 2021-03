KV Kortrijk-revelatie aan de kant met vervelende blessure: "Ik ben in goede handen, maar heb bij bepaalde bewegingen nog last"

KV Kortrijk zal het een tijdje zonder Gilles Dewaele moeten doen. Een aderlating voor Luka Elsner, zijn polyvalente flankspeler kwam dit seizoen in vrijwel alle wedstrijden in actie.

De 25-jarige landgenoot is bij KV Kortrijk toch een aangename ontdekking en één van de weinige lichtpuntjes in het grauwe seizoen. Gilles Dewaele sukkelt nu met een verrekking aan de mediale band van de knie en zal er een tijdlang niet bij zijn.

Toch stelt hij de supporters gerust: “Ik ben hier in goede handen en ook mijn genezing verloopt vlot”, klonk het op de sociale media van KVK.

Ondanks de motiverende woorden zal Dewaele nog niet meteen op het veld terugkeren: “Ik heb met bepaalde bewegingen nog wel last. Ik heb nu tijd nodig om te rusten zodat ik snel weer op de club kan zijn.”

Zo lijkt het seizoen van de flankspeler nog in mineur te eindigen. In 27 wedstrijden liet hij in totaal drie keer de netten trillen en deelde hij ook 2 assists uit: “Het is sowieso vervelend dat je als speler niet in actie komt. Nu zeker omdat ik dit seizoen weinig heb gemist.”