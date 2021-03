Hij vult de leegte die Jonathan David liet: "Beerschot deed me een beter voorstel dan AA Gent"

Tarik Tissoudali maakte tijdens de wintermercato de overstap van Beerschot naar AA Gent.

Tissoudali weet piekfijn uit te leggen waarom hij voor de Buffalo’s koos. “Eén: dicht bij de familie. Twee: een grotere club dan Beerschot, waar ik me nog meer zal ontwikkelen. En drie: een beter uitzicht op kansen voor de nationale ploeg van Marokko. Hier zal ik meer in beeld komen dan in een verder buitenland”, vertelt Tarik Tissoudali aan Sport/Voetbalmagazine.

Niet meegaan met Losada naar de Verenigde Staten was een moeilijke beslissing. “Eerlijk gezegd wel. Gent kwam een beetje laat, net voor ik de knoop doorhakte. Ik had tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik graag in België wilde blijven bij een aanbod van een club uit de top vijf. En daar reken ik Gent bij. Toen zij kwamen, hadden we net een club uit Saoedi-Arabië afgezegd. Die bleven ons bestoken met nieuwe voorstellen.”

Maar ook Beerschot wou hem houden. “Toen we hier voor de deur van het stadion stonden, moest ik even op mijn zaakwaarnemer wachten. Plots kwam hij met het bericht dat hij ook Beerschot nog had gesproken. Ik dacht eerst nog dat ze de transfer zouden afketsen, maar het bleek een nog beter voorstel dan dat van Gent. Ook teamgenoten probeerden me te overhalen, op emotioneel vlak.”

Ook voor de nationale ploeg spelen blijft een droom. “Voor mij was een nieuwe omgeving, een andere uitdaging met een nieuwe trainer beter. Met kwalitatief sterkere spelers om me heen ga ik individueel iets beter worden. En vooral dat nationale team van Marokko, dat blijft een droom. Het is gewoon gemakkelijker om opgeroepen te worden voor Marokko bij Gent dan bij Beerschot.”