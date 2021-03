Zulte Waregem komt met mooie symbolische actie na geval van gaybashing in Beveren

De gebeurtenissen van afgelopen weekend waarbij drie minderjarigen een man lokten en vermoorden in een park in Beveren omdat hij homo was, blijven voor steunreacties zorgen.

Ook Zulte Waregem reageert op de feiten. “Door de recente gebeurtenissen hebben we als club besloten om tot het einde van deze competitie gebruik te maken van de regenboogband”, laat de club weten op sociale media. De club veroordeelt elke vorm van discriminatie. “Iedereen is gelijk, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of seksuele voorkeur. Tope Es Alles Meuglijk”, wordt er besloten. π„π¬π¬πžπ―πžπž 𝐭𝐨𝐭 𝐑𝐞𝐭 𝐞𝐒𝐧𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐒𝐭𝐒𝐞 𝐦𝐞𝐭 π«πžπ πžπ§π›π¨π¨π π›πšπ§π 🏳️‍🌈



Door de recente gebeurtenissen hebben we als club besloten om tot het einde van deze competitie gebruik te maken van de regenboogband. pic.twitter.com/koapiqz3eY — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) March 10, 2021