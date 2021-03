Erg ongelukkige inhaalkalender voor Club Brugge na coronaproblemen? Philippe Clement reageert

Philippe Clement is met Club Brugge aan een geweldige reeks bezig. Die reeks verder zetten in een aantal inhaalduels zou de titelstrijd nog voor de play-offs helemaal in een zo goed als beslissende plooi kunnen leggen.

De kloof tussen Club Brugge en eerste achtervolger Antwerp is vijftien(!) punten. Dat kunnen er tegen Charleroi en AA Gent dus 21(!) worden als blauw-zwart ook wedstrijden elf en twaalf na elkaar weten te winnen in de Jupiler Pro League.

Blauw-zwart moet op vrijdag én maandag aan de bak in de Jupiler Pro League voor die inhaalduels. Toch een beetje kort op elkaar, zeker omdat enkele spelers bij blauw-zwart nog niet (helemaal) hersteld zijn van een coronabesmetting.

Energie

"Uiteraard hadden we liever zaterdag-woensdag gehad of zo. Dat was blijkbaar ook perfect mogelijk, maar er zijn andere keuzes gemaakt. Ik weet niet waarom", aldus Philippe Clement op zijn persconferentie in aanloop naar de clash met Charleroi.

"Ik ga er ook geen energie in steken om uit te zoeken hoe het komt. We focussen ons op onszelf en wat we zelf kunnen doen, wij maken die kalender niet. We moeten gewoon zien dat we voor elke match die op de kalender wordt gezet klaar zijn."