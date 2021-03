Luciano D'Onofrio verlengt hoogstwaarschijnlijk zijn verblijf bij Antwerp

Wellicht zien we Luciano D'Onofrio nog wat langer rondlopen op de Bosuil. Het contract van de sportief directeur van Antwerp loopt na dit seizoen af maar het heeft er alle schijn van dat dat minstens met een jaar verlengd zal worden.

De onderhandelingen over een contractverlenging zijn bijna afgerond meldt Het Nieuwsblad. Even werd er gevreesd dat D’Onofrio The Great Old zou verlaten voor Standard, waar hij in het verleden ook al successen boekte, maar dat zou dus niet het geval zijn.

D’Onofrio is sportief directeur bij Antwerp sinds de club in 2017 promoveerde naar 1A. Samen met voorzitter Paul Gheysens zorgde hij ervoor dat The Great Old zich razendsnel in de top van het Belgische voetbal nestelde.