Ex-speler van Charleroi en Club Brugge blikt vooruit: "Zelfs aanvaardbare duels winnen"

Vanavond staat de inhaalwedstrijd tussen Charleroi en Club Brugge op het programma. Karel Geraerts speelde voor beide ploegen.

Club Brugge is volgens Geraerts sowieso favoriet voor dit duel. “Club Brugge is dit seizoen het meest constant in zijn spel. Elke week halen ze een goed niveau, soms een heel goed, soms een aanvaardbaar. Door die constante kunnen ze ook die aanvaardbare duels toch winnen”, klinkt het bij Geraerts aan Sporza.

Al heeft blauwzwart dat ook voor een groot stuk te danken aan de mindere prestaties van andere ploegen. “Club heeft een heel goed geheel, een bank die sterk is en een coach die weet wat het is om voor een kampioenschap te spelen. Anderzijds laten de teams onder Club het dit seizoen voor een groot stuk afweten. Club verdient te staan waar het nu staat.”

Charleroi is volgens Geraerts dan weer één van de verrassingen. “Charleroi heeft ook een heel grote kleedkamer. Het is aan Belhocine om dat goed te managen. Alle krediet ook voor Mehdi Bayat, die het vertrouwen uitspreekt in Belhocine en die zo laat groeien in zijn rol als coach. Charleroi speelt zeker niet iedere week geweldig goed, maar andere weken dan weer wel. Dan laten ze het evenwel na om de kansen af te maken.”