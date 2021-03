Van den Brom klaar voor duel tegen Anderlecht: "We hebben onze lessen getrokken"

Racing Genk verloor dit seizoen al twee keer van Anderlecht. De derde keer moet de goede keer worden, zo weet ook trainer John van den Brom.

Een derde keer van Anderlecht verliezen, dat kan en mag niet meer gebeuren. “We hebben onze lessen getrokken uit de twee nederlagen”, vertelt John van den Brom op de persconferentie. “Ook al waren het twee verschillende wedstrijden. In de eerste wilden we onze recordreeks van zeven overwinningen op een rij verlengen maar konden we te weinig dreigen om daarin te slagen. De thuisnederlaag viel me veel zwaarder, toen speelden we echt slecht.”

Al zaten de omstandigheden ook niet mee. “Anderlecht speelde tegen ons één van hun betere wedstrijden. Daar hadden we zelf schuld aan, omdat we veel te ver uit mekaar speelden. Op dat vlak hebben we de jongste weken erg veel vorderingen geboekt. Met dank aan een stevig blok van vier centraal. Dat staat als een huis. Cuesta en Lucumi zijn sterk in de duels maar hebben met de tandem Heynen-Hrosovsky ook twee spelers voor zich die veel problemen oplossen.”

Ook in de tweede match liep het fout voor Racing Genk. “Zeker die laatste wedstrijd speelden we veel te passief. We zetten veel te weinig druk op de bal. Nochtans kwamen we op die manier vroeg op voorsprong, via een recuperatie van Bongonda. Maar we breiden er geen vervolg aan. Sambi Lokonga zette een heel sterke prestatie neer maar is in die wedstrijd ook niemand van ons tegengekomen. Op dat vlak moeten we de lijn van de voorbije wedstrijden doortrekken, daarin deden we het veel beter zonder bal.”