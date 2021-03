Atlético en Yannick Carrasco stuiten op beresterke doelman en moeten stilaan echt de billen dichtknijpen

Die titel is nog lang niet binnen voor Atlético Madrid, ook al zag het daar enige tijd geleden wel naar uit. Het heeft slechts 2 van zijn laatste 6 competitieduels gewonnen, want ook zaterdagavond in Getafe pakte het niet de volle buit.

Nochtans ontbrak het de leider in La Liga niet aan goede wil of creativiteit. Atlético voetbalde een hele hoop kansen bij mekaar. Deze keer lag het aan de afwerking: de bal ging maar niet tegen de netten. Ook een verdienste van Getafe-doelman Soria, die niet te kloppen bleek. Yannick Carrasco kwam aan de aftrap en werd na 64 minuten naar de kant gehaald. Even later stond Getafe zelfs met zijn tienen na de rechtstreekse uitsluiting voor Nyom. Ook tegen een man minder slaagde Atlético er niet in om de ban te breken. Het bleef 0-0. Barça kan al echt dicht komen De ooit schijnbaar onoverbrugbare voorsprong van Atlético in de stand smelt zo weer een beetje meer. Real is ondanks een weinig inspirerende vertoning tegen Elche al genaderd tot op zes punten, met dank aan Benzema. Als Barcelona maandagavond de punten thuishoudt tegen Huesca, komt het tot op vier punten van Atlético.