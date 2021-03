Beerschot slaat handen in mekaar met Antwerpse studenten via 'United by 13'

Beerschot zet in op de band tussen de club en Antwerpse studenten en op lokale initiatieven. Het kondigt een officiële samenwerking aan met BSC, de Beerschot Student Community. Bedoeling is om Antwerpse studenten met een hart voor Beerschot op verschillende fronten te activeren.

Op de site van Beerschot staat er meer uitleg over de samenwerking. "Het afgelopen jaar heeft de club nauw overlegd met de BSC", vertelt Finn Van der Kaa, hoofd marketing bij Beerschot. "Er werd bekeken hoe de Students Community en Beerschot elkaar kunnen verstevigen en hoe we samen een rol van betekenis kunnen spelen voor de Antwerpse studenten."

Van der Kaa schetst nog eens de betrachting van het project. "We willen jongeren inspireren en motiveren, zij zijn immers de toekomst. Niet enkel van onze club maar ook van onze samenleving. We zijn als club dus ook enorm trots dat we onder onze 'United by 13' foundation de BSC kunnen ondersteunen en samen kunnen bouwen aan verschillende projecten."

© photonews

Via 'United by 13' zal BSC een subsidie ontvangen, waarmee studentikoze evenementen of andere events zoals een jobbeurs gefinancierd kunnen worden. "Het afgelopen seizoen hebben verschillende spelers reeds financiële steun voorzien om projecten van onze foundation 'United By 13' te steunen", looft bestuurder Jan Van Winckel ook de betrokkenheid van de spelers."

"We willen iedereen met een hart voor Beerschot nauw betrekken bij de club”, duidt voorzitter Francis Vrancken. "Daar hebben verschillende groepen en initiatieven een plaats in. Naast de BSC wordt bijvoorbeeld ook ‘Kom op tegen Kanker voor Beerschotsupporters’ gesteund vanuit 'United by 13'. En ook onze jeugdwerking kreeg al de nodige steun van onze Foundation."