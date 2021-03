Doku pakt eerste zege onder nieuwe trainer tegen ploeg van Matz Sels

Op de 29ste speeldag in de Franse competitie won Jérémy Doku met Rennes van Strasbourg. Het werd 1-0 voor de thuisploeg.

Rennes had het tegen het als 15de geklasseerde Strasbourg, met Matz Sels opnieuw op de bank, niet gemakkelijk. In een wedstrijd met niet veel uitgespeelde kansen was een treffer van Bourigeaud net voor het half uur genoeg voor de zege.

Voor Jérémy Doku was het de tweede partij onder de nieuwe coach Bruno Génésio. Het was de eerste overwinning voor hem. Doku werd enkele minuten voor tijd vervangen.

In de stand blijft Rennes op de achtste plaats staan. De wedstrijd is goed voor het moraal, maar de ploeg staat nog een eind verwijderd van Europees voetbal.